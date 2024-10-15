Світло може подорожчати наполовину: які тарифи озвучив нардеп

Передбачається, що підвищення відбуватиметься поступово у кілька етапів

Вже найближчим часом вартість електроенергії для населення в Україні може досягти 6-7 гривень, що практично на 50% буде більше, ніж зараз. А для підприємств тариф взагалі збільшиться до 11-12 гривень.

Про це заявив нардеп від "Відновлення України" Володимир Мороз в ефірі "Вечір. Live". За його словами, підвищення відбуватиметься поступово і остаточне рішення щодо цього питання залишається за НКРЕКП.

"Для пересічних громадян ціна на електроенергію може піднятися до 6-7 грн/кВт-год. Для підприємств же тариф взагалі може становити 11-12 грн/кВт-год", — підкреслив Володимир Мороз.

На думку нардепа, підвищення цін на електроенергію не стане різким та несподіваним — воно відбуватиметься поступово у кілька етапів. Однак рішення про підняття тарифів до 6-7 грн/кВт-год для населення він назвав "підступним".

"Ціни сьогодні виставляє НКРЕКП і рішення з цього питання також приймає Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Але на сьогоднішній день, я думаю, це дуже підступно, бо люди цього просто не витягнуть (нових цін — ред. )", — заявив нардеп.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Тобто чинний тариф, який зараз становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл. Він діятиме з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

Для підтримки населення було запроваджено пільговий тариф, який діятиме у опалювальний сезон. Українці, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть по 2,64 грн за 1 кВт*год. На пільговий тариф є обмеження споживання до 2000 кВт*год електроенергії на місяць.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення воєнного стану.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр енергетики Герман Галущенко назвав підвищення тарифу на світ складним, але необхідним кроком. Через російські обстріли потрібно провести масштабну реконструкцію об’єктів енергосистеми, яка потребує багато коштів.