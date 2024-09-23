"Укренерго" пропонує збільшити тариф на електроенергію майже на половину: на що чекати споживачам

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Нацкомпанія "Укренерго" у 2025 році пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії одразу на 48% та встановити ціну на рівні 783,71 грн/МВт-год. Остаточне рішення щодо цього питання буде прийнято НКРЕКП після процедури відкритого обговорення.

У 2024 році тариф на передачу електроенергії було встановлено на рівні 592,89 грн/МВт-год і наразі він вже не є рентабельним. Про це повідомляє профільне видання ExPro Electricity Weekly.

Національна енергетична компанія "Укренерго" пропонує на 2025 рік встановити тариф на передачу електроенергії на рівні 783,71 грн/МВт-год. Тариф для "зеленої" металургії пропонують встановити на рівні 441,05 грн/МВт-год.

При цьому тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік становитиме 104,7 грн/МВт-год, що майже на рівні діючого тарифу, який становить 104,57 грн/МВт-год.

"Майже 50% витрат і надалі, за розрахунками системного оператора, займатиме витрати на виконання спеціальних обов'язків – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Найбільше, 26 млрд грн, це витрати, пов'язані з виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств", — йдеться в повідомленні.

Придбання необхідного обсягу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат під час її передачі у 2025 році заплановано таким чином:

Варто розуміти, що підвищення зазначеного тарифу не впливає на формування житлово-комунальних тарифів для населення. Однак це може призвести до зростання цін на низку товарів та послуг.

Як повідомляє "Економічна правда", побутовим споживачам постачання електроенергії здійснюється постачальником універсальних послуг за фіксованими цінами. Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", побутові споживачі та малі непобутові споживачі отримують саме універсальні послуги і тому підвищення тарифу на передачу електроенергії безпосередньо населення України не торкнеться.

Проте оцінювати наслідки підвищення тарифу необхідно у комплексі. Як зазначають експерти, тариф на передачу суттєво впливає на промислових виробників та інших учасників ринку. Можливим наслідком різкого стрибку тарифу на передачу електроенергії може стати зростання цін на товари та послуги.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Тобто чинний тариф, який зараз становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення воєнного стану.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр енергетики Герман Галущенко назвав підвищення тарифу на світ складним, але необхідним кроком. Через російські обстріли потрібно провести масштабну реконструкцію об’єктів енергосистеми, яка потребує багато коштів.