Прикордонники показали потужне відео, як РСЗВ RAK прикриває піхоту

Прикордонники використовують РСЗВ на найгарячіших напрямках

Українські прикордонники отримали РСЗВ RAK-SA-12 від Хорватії ще минулого року. Тоді прозвітували про передачу ДПСУ цієї реактивної системи залпового вогню у буксирувальному вигляді.

Луганський прикордонний загін опублікував відео корисного вдосконалення системи. Її встановили на бронеавтомобіль HMMWV. Прикордонники показали, як виглядають пуски з РСЗВ, яка знищує піхоту противника. "Десятки загиблих та поранених окупантів – результат роботи наших розрахунків на Краматорському, Куп’янському напрямках та в районі Серебрянського лісу", — розповіли в прикордонному загоні.

Реактивна система залпового вогню має калібр 128 мм. Її розробили ще на початку 90-х років минулого століття, але за 30 років вона не втратила ефективності. RAK-SA-12 перевозиться різними видами транспорту, може буксируватися зі швидкістю до 80 км/год порожньою та 60 км/год завантаженою асфальтовими дорогами. Встановлення РСЗВ на HMMWV, що має максимальну швидкість 113 км/год, явно дає плюси установці.

Дальність використання РСЗВ RAK-SA-12 компанії Madlerd — від 800 до 8500 метрів. З транспортного до бойового положення переводиться за півтори хвилини, назад — за хвилину. Для використання потрібний бойовий розрахунок з 5 людей.

У пусковій установці 12 направляючих. Використовувати всі одразу не потрібно — можна стріляти окремими пострілами. При залповій стрільбі відстріл 12 ракет за менш ніж 10 секунд, при одиночній — ракета в секунду. Головна задача РСЗВ RAK-SA-12 — знищити живу силу противника та його техніку.

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