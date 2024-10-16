Пограничники показали мощное видео, как РСЗО RAK прикрывает пехоту

Пограничники используют РСЗО по самым горячим направлениям

Украинские пограничники получили РСЗО RAK-SA-12 от Хорватии еще в прошлом году. Тогда отчитались о передаче ГНСУ этой реактивной системы залпового огня в буксировочном виде.

Луганский пограничный отряд опубликовал видео полезного усовершенствования системы. Ее установили на бронеавтомобиль HMMWV. Пограничники показали, как выглядят пуски с РСЗО, уничтожающей пехоту противника. "Десяти погибших и раненых оккупантов — результат работы наших расчетов на Краматорском, Купянском направлениях и в районе Серебрянского леса", — рассказали в пограничном отряде.

Реактивная система залпового огня имеет калибр 128 мм. Ее разработали еще в начале 90-х годов прошлого века, но через 30 лет она не потеряла эффективности. RAK-SA-12 перевозится различными видами транспорта, может буксироваться со скоростью до 80 км/ч пустой и 60 км/ч по загруженной асфальтовыми дорогами. Установка РСЗО на HMMWV, имеющая максимальную скорость 113 км/ч, явно дает плюсы установке.

Дальность использования РСЗО RAK-SA-12 компании Madlerd – от 800 до 8500 метров. Из транспортного в боевое положение переводится через полторы минуты, назад — через минуту. Для использования нужен боевой расчет из 5 человек.

В пусковой установке 12 направляющих. Использовать все сразу не нужно – можно стрелять отдельными выстрелами. При залповой стрельбе отстрел 12 ракет менее чем за 10 секунд, при одиночной — ракета в секунду. Главная задача РСЗО RAK-SA-12 – уничтожить живую силу противника и его технику.

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