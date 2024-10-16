Які документи потрібно носити з собою під час воєнного стану: перелік

Чоловікам не достатньо мати при собі лише паспорт

Під час дії воєнного стану в Україні, громадяни повинні постійно мати при собі документи. Зокрема паспорт та, для чоловіків, військово-обліковий документ.

Жінкам достатньо мати лише паспорт у паперовому вигляді або ID-картку, а також можна в мобільному додатку "Дія". Проте, юрист Євген Буліменко в коментарі РБК-Україна, зауважував, що про всяк випадок краще мати з собою фізичний документ.

Чоловікам потрібно носити при собі не тільки паспорт, а й військовий квиток або приписне посвідчення. Військово-обліковий документ можна отримати в територіальних центрах комплектування, ЦНАПах або через мобільний додаток "Резерв+".

Юрист зазначає, що наявність цих документів є обов'язковою, адже правоохоронці можуть перевіряти документи в будь-який момент. Відсутність паспорта або військово-облікового документа може призвести до затримання.

Нагадуємо, що нещодавно було запроваджено нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі. Коли необхідно оновити військові документи:

після взяття на військовий облік;

якщо призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;

у разі зміни категорії військової служби;

при відсутності місця для внесення змін у старий документ;

якщо дані в документі не відповідають державному реєстру;

у випадку втрати або пошкодження документа;

якщо є бажання замінити старий документ на новий.

Згідно із постановою Кабміну, всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються чинними до видачі документа нового зразка.

Тобто, документи старого зразка залишаються дійсними до моменту видачі нових. Зручним варіантом є електронний військово-обліковий документ, який можна отримати через застосунок "Резерв+". Після оновлення даних він автоматично підтягується у цифровий формат, який прирівнюється до паперових документів.

Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військовий квиток у застосунку "Резерв+". Військово-обліковий документ можна роздрукувати з QR-кодом.