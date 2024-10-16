Які документи потрібно носити з собою під час воєнного стану: перелік
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Чоловікам не достатньо мати при собі лише паспорт
Під час дії воєнного стану в Україні, громадяни повинні постійно мати при собі документи. Зокрема паспорт та, для чоловіків, військово-обліковий документ.
Жінкам достатньо мати лише паспорт у паперовому вигляді або ID-картку, а також можна в мобільному додатку "Дія". Проте, юрист Євген Буліменко в коментарі РБК-Україна, зауважував, що про всяк випадок краще мати з собою фізичний документ.
Чоловікам потрібно носити при собі не тільки паспорт, а й військовий квиток або приписне посвідчення. Військово-обліковий документ можна отримати в територіальних центрах комплектування, ЦНАПах або через мобільний додаток "Резерв+".
Юрист зазначає, що наявність цих документів є обов'язковою, адже правоохоронці можуть перевіряти документи в будь-який момент. Відсутність паспорта або військово-облікового документа може призвести до затримання.
Нагадуємо, що нещодавно було запроваджено нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі. Коли необхідно оновити військові документи:
- після взяття на військовий облік;
- якщо призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;
- у разі зміни категорії військової служби;
- при відсутності місця для внесення змін у старий документ;
- якщо дані в документі не відповідають державному реєстру;
- у випадку втрати або пошкодження документа;
- якщо є бажання замінити старий документ на новий.
Згідно із постановою Кабміну, всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються чинними до видачі документа нового зразка.
Тобто, документи старого зразка залишаються дійсними до моменту видачі нових. Зручним варіантом є електронний військово-обліковий документ, який можна отримати через застосунок "Резерв+". Після оновлення даних він автоматично підтягується у цифровий формат, який прирівнюється до паперових документів.
Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військовий квиток у застосунку "Резерв+". Військово-обліковий документ можна роздрукувати з QR-кодом.