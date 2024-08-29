Військовий квиток у "Резерві+": як його згенерувати та коли потрібно оновлювати

Військово-обліковий документ можна роздрукувати з QR-кодом

Електронний військовий квиток, який можна створити в застосунку "Резерв+", має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Наявність QR-коду забезпечує зручну та швидку перевірку достовірності документа співробітниками поліції та ТЦК та СП за допомогою телефону.

Як згенерувати військовий квиток у мобільному застосунку та який його термін, розповіли в Міністерстві оборони. Зазначається, що за потреби електронний документ можна роздрукувати з обов’язковим наявним QR-кодом.

Створити копію квитка можна в декілька кліків:

зайти у "Резерв+" та оновити дані;

отримати документ з QR-кодом. Для цього потрібно натиснути на три крапки біля документа;

обрати "завантажити PDF";

зберегти файл документа на Google Drive чи відправити собі на пошту або в месенджер;

роздрукувати.

Відповідно чинному законодавству, термін дії військово-облікового документа в електронній формі, що використовується в "Резерві+", складатиме не більше одного року з моменту його створення. Тобто, оновлювати військовий квиток онлайн прийдеться раз на рік.

Нагадуємо, що Постановою Кабміну від 16 серпня передбачено введення повісток, які формуються через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Вони матимуть таку ж юридичну силу, як і повістки на бланках.

Обов'язково кожна повістка має бути засвідчена особистим підписом керівника ТЦК та СП та скріплена гербовою печаткою.

Тепер на повістках буде QR-код, який можна сканувати та перевірити дійсність документа. Також інновацією стане введення кваліфікованого електронного підпису керівника ТЦК на повістках, сформованих електронним шляхом.

Раніше "Телеграф" писав, кого призвуть на службу з 1 вересня. Крім бійців, армія потребує фахівців цивільних професій, які забезпечують ефективну роботу військових підрозділів.