Заміна військового квитка: чи можна ходити з старим зразком

Отримати новий документ можна не лише у випадки втрати

Під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Під час перевірки їх можуть попросити представники територіальних центрів комплектування і правоохоронних органів.

Нещодавно було запроваджено нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі. Пише 24 канал.

Коли необхідно оновити військові документи:

після взяття на військовий облік;

якщо призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;

у разі зміни категорії військової служби;

при відсутності місця для внесення змін у старий документ;

якщо дані в документі не відповідають державному реєстру;

у випадку втрати або пошкодження документа;

якщо є бажання замінити старий документ на новий.

Згідно із постановою Кабміну, всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються чинними до видачі документа нового зразка.

Тобто, документи старого зразка залишаються дійсними до моменту видачі нових. Зручним варіантом є електронний військово-обліковий документ, який можна отримати через застосунок "Резерв+". Після оновлення даних він автоматично підтягується у цифровий формат, який прирівнюється до паперових документів.

Нагадуємо, які зараз існують військово-облікові документи:

приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними);

військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;

тимчасове посвідчення;

військово-обліковий документ на бланку нового зразка;

електронний військово-обліковий документ (у застосунку Резерв+).

Раніше "Телеграф" писав, чи може поліція затримувати чоловіків, які не оновили дані. За неоновлення інформації не передбачена примусова мобілізація.