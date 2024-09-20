Заміна військового квитка: чи можна ходити з старим зразком
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Отримати новий документ можна не лише у випадки втрати
Під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Під час перевірки їх можуть попросити представники територіальних центрів комплектування і правоохоронних органів.
Нещодавно було запроваджено нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі. Пише 24 канал.
Коли необхідно оновити військові документи:
- після взяття на військовий облік;
- якщо призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;
- у разі зміни категорії військової служби;
- при відсутності місця для внесення змін у старий документ;
- якщо дані в документі не відповідають державному реєстру;
- у випадку втрати або пошкодження документа;
- якщо є бажання замінити старий документ на новий.
Згідно із постановою Кабміну, всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються чинними до видачі документа нового зразка.
Тобто, документи старого зразка залишаються дійсними до моменту видачі нових. Зручним варіантом є електронний військово-обліковий документ, який можна отримати через застосунок "Резерв+". Після оновлення даних він автоматично підтягується у цифровий формат, який прирівнюється до паперових документів.
Нагадуємо, які зараз існують військово-облікові документи:
- приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними);
- військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;
- тимчасове посвідчення;
- військово-обліковий документ на бланку нового зразка;
- електронний військово-обліковий документ (у застосунку Резерв+).
Раніше "Телеграф" писав, чи може поліція затримувати чоловіків, які не оновили дані. За неоновлення інформації не передбачена примусова мобілізація.