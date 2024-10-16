Какие документы нужно носить с собой во время военного положения: список

Мужчинам недостаточно иметь при себе только паспорт

Во время действия военного положения в Украине граждане должны постоянно иметь при себе документы. В частности, паспорт и, для мужчин, военно-учетный документ.

Женщинам достаточно иметь только паспорт в бумажном виде или ID-карту, а также можно в мобильном приложении "Дия". Однако юрист Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина заметил, что на всякий случай лучше иметь с собой физический документ.

Мужчинам нужно носить при себе не только паспорт, но и военный билет или приписное удостоверение. Военно-учетный документ можно получить в территориальных центрах комплектования, ЦНАПах или через мобильное приложение "Резерв+".

Юрист отмечает, что наличие этих документов обязательно, ведь правоохранители могут проверять документы в любой момент. Отсутствие паспорта или военно-учетного документа может привести к задержанию.

Напомним, что недавно были введены новые образцы военно-учетных документов, которые постепенно заменяют старые. Когда необходимо обновить военные документы:

после взятия на военный учет;

если призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024;

в случае смены категории военной службы;

при отсутствии места для внесения изменений в старый документ;

если данные в документе не соответствуют государственному реестру;

в случае утери или повреждения документа;

если есть желание заменить старый документ новым.

Согласно постановлению Кабмина, все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действующими до выдачи документа нового образца.

То есть документы старого образца остаются действительными до момента выдачи новых. Удобным вариантом является электронный военно-учетный документ, который можно получить через приложение "Резерв+". После обновления данных он автоматически подтягивается в цифровой формат, который равняется бумажным документам.

Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военный билет в приложении "Резерв+". Военно-учетный документ можно распечатать с QR-кодом.