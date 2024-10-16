Ці дії можуть бути використані проти вас: що не можна робити під час зупинки ТЦК

Дії співробітників ТЦК можна оскаржити в суді

В України триває мобілізація і ТЦК разом з поліцією продовжують видавати повістки військовозобов'язаним. Адвокат розповів, як не можна діяти, якщо чоловіка зупинили представники військкомату.

За словами Дмитра Франчука, передає РБК-Україна, з ТЦК не можна уникати спілкування, адже це може нести юридичні наслідки. Крім того, не підписувати ніякі документи без попередньої перевірки особистих даних.

Юрист також наголошує, що особам не варто піддаватись на провокації, адже такі дії можуть мати негативні наслідки тільки для чоловіка. Водночас, агресивна поведінка, або примусові дії, тиск чи погрози з боку ТЦК можуть бути оскаржені в суді або в правоохоронних органах.

"Представники ТЦК не мають права затримувати громадян без відповідних підстав і повноважень. Якщо вас примусово утримують, це може бути порушенням прав", — каже він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких областях України відбулись рейди працівників ТЦК та Національної поліції. Під облави потрапили Київ, Харків, Дніпро, Хмельницький, Винниця та інші регіони.

Водночас "Телеграф" спитав у юристів, чи законні такі облави на чоловіків.