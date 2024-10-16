Чи законні рейди ТЦК по клубах і ресторанах? ТОП-5 питань і відповідей

Облави стали масовими і зачепили елітні заклади

Регіонами України минулими вихідними прокотилася хвиля рейдів співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Повістки військовозобов’язаним видавали на концертах у Києві, у Хмельницькому, Львові та навіть на дорогому курорті Буковель.

"Телеграф" поцікавився в юристів, чи законні облави на чоловіків, а також поспілкувався із представником ТЦК в одній з областей. Також ми вирішили пригадати, що про необхідність мобілізації розповідали у Збройних силах України, які стримують повномасштабне вторгнення РФ понад два роки.

1.Чи законні облави

Масові мобілізаційні перевірки біля концертів, на базарах та в ресторанах — законні, запевнила "Телеграф" адвокат з військового та кримінального права Адвокатського об'єднання "Актум" Оксана Доготер.

"Звичайно, у нас співробітники ТЦК мають право вручати повістки, перевіряти документи будь-де та будь-коли. Але вони мають бути у супроводі поліції (якщо надалі проводиться затримання, — ред.), мати відповідний дозвіл уповноваженого органу на проведення перевірок і вручення повісток від свого керівництва та також від військово-державної адміністрації", — каже Доготер.

2.Кого та за яких умов можуть затримати

Затримання може провести поліція згідно ст. 210 та 210-1 КУпАП (порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу). В агенції "Дубок та партнери" пояснили "Телеграфу", що затримання законне, якщо є:

неявка на виклик до військкомату без поважних причин, несвоєчасне подання в обліковий орган відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи й посади, порушення порядку проходження навчальних зборів;

при перевірці документів виявили розбіжності у його військово-обліковому документі та даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних;

затриманий перебуває у розшуку;

у затриманого відсутні військово-облікові документи при перевірці;

військовозобов’язаний відмовляється отримувати повістку від групи оповіщення, у складі якої є поліцейський.

3.Що радять пам’ятати юристи

Що стосується так званої "бусифікації", мобілізації з перегинами — тут важливо знати свої права і розуміти кожен крок з погляду закону. Все від моменту затримання до вивчення паперів, які ви підписуєте у будівлі ТЦК.

"Поліція має право затримати людину, якщо ця людина перебувала у розшуку за порушення ведення військового обліку, про що є відповідний запис у системі "Оберіг", а також запис особи в "Резерв+", — пояснює адвокат Оксана Доготер, наголошуючи, що затримання проводить поліція, а не ТЦК.

Є важливий момент, про який знають не всі, — має бути протокол затримання. Без нього вважається, що ви йдете в ТЦК самостійно, на папері затримання немає.

"Саме поліціянти складають протокол затримання. Але в більшості випадків люди самостійно їдуть з представниками ТЦК. Вже в приміщенні ТЦК їх відправляють на процедуру ВЛК та мобілізують", — каже Доготер.

Поліцейські теж заохочують людей проїхати в ТЦК, мовляв, аби швидко розібратися. Люди їдуть. Жодного протоколу про затримання зазвичай не складають.

"Коли я як адвокат потім питаю "Хто затримував?", у відповідь чую, що ніхто не затримував, він сам з нами поїхав", — каже Доготер.

Людина, яку запрошують в ТЦК, має наполягати на тому, щоб складали протокол затримання. Щоб знати, хто затримав, коли, куди доставлений, хто прийняв його в ТЦК.

В адвокатському бюро "Дубок та партнери" також підтвердили, що доставляти військовозобов’язаного до ТЦК можна лише тоді, коли він вчинив порушення правил військового обліку (у тому числі не оновив свої дані). І такі повноваження мають лише працівники поліції – не ТЦК.

Затримання людини правоохоронцями має супроводжуватися складанням протоколу. Після цього людина має право на захист державного захисника або власного адвоката.

Також адвокати заявляють: забирати мобільний телефон під час затримання не має права ніхто, адже він є власністю людини. Залишаючи людину без зв’язку, працівники ТЦК позбавляють її права на захист.

4.Як з мобілізацією в іншому регіоні

Мобілізація в іншому регіоні також є поширеним явищем, каже адвокатка Оксана Доготер. Приміром, людина їде в іншу область у справах чи у відпустку і там її затримують. Знову ж потрібно орієнтуватися в законах, наголошує адвокатка.

Зазначимо, що з квітня 2023 року Кабмін дозволив ТЦК видавати повістки незалежно від місця військового обліку. Але все залежить від ситуації та виду повістки: чи на уточнення даних, чи на ВЛК.

"Головне, що має знати такий військовозобов'язаний, що він перебуває на обліку, що в нього все гаразд з документами, він не порушував законодавства, оскільки обновив дані вчасно. Мобілізований він може бути в разі, якщо в нього немає права на відстрочку і лише після підписання в ТЦК заяви про зміну/видачу військово-облікового документа (людину ставлять на облік в іншій області та дають документ про це, — ред.), чи після згоди йти на ВЛК. Часто так буває, що при собі є тільки "Резерв+", а їм кажуть, поїхали, ти зараз отримаєш швидко паперовий військовий обліковий документ, мовляв, без паперового це незаконно", — розповідає адвокат.

У такому разі людина сама їде з ними по паперовий документ. Далі їй пропонують написати заяву для видачі цього документу. Хоча юридична сила рівна у паперового та електронного військово-облікових документів (пункт 9 постанови 559 Кабміну), люди цього просто не знають.

"Пишуть цю заяву, наприклад, про видачу (військово-облікового документа, — ред.) або про ВЛК. От вони кажуть: "А в тебе ж старе ВЛК, тобі треба ВЛК пройти. Ти порушуєш, бо в тебе ж "обмежено придатний", і ти що, не чув, що треба переробити (військовозобов’язані чоловіки, які мають статус обмежено придатних, зобов’язані повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року — Ред.)? До ВЛК, поїхали, зараз швиденько зробимо, поїдеш собі". І вони їдуть і підписують, наприклад, заяву на ВЛК, або заяву на видачу військово-облікового документа. Але після цих заяв їх ставлять на облік там, де затримали, і звідти мобілізують", — каже адвокат, радячи уважно вивчати усі папери перед тим, як підписувати. Адже тоді часу підготуватися до служби не буде.

Зі свого досвіду адвокат розповіла, що клієнти кажуть, що нічого не підписували. А у відповідь на запит приходить інформація про заяву поставити на облік в іншому регіоні. За час очікування відповіді на запит клієнт вже опиняється у навчальному центрі.

5.Чи можуть мобілізувати, якщо є "Резерв+"

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів "Телеграфу", що повістка не виписується, якщо людину зупинили і при перевірці з’ясовується, що у неї все гаразд з документами.

"Якщо в "Резерв+" у громадянина сформовано військово-обліковий документ, немає повідомлення що потрібно відвідати ТЦК та СП і є інформація про проходження ВЛК — тобто він вчасно і повністю уточнив свої дані — повістка йому не виписується. Принаймні в Полтавській області це так", — пояснив нам речник ТЦК.

Бригади потребують поповнення

За інсайдерською інформацією "Телеграфу", Міністерство оборони взялося посилювати мобілізацію у порівнянні з попередніми місяцями. Слід зазначити, 24 вересня міністр оборони України Рустем Умєров у колонці для Forbes відзвітував про збільшення показників мобілізації за рік у три рази. При цьому самі військові не приховують, що підрозділи на передовій потребують поповнення. Подекуди через нестачу людей з українського боку ворог досягає переваги на полі бою.

Водночас після останніх рейдів представників ТЦК член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко нагадав, що понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не оновили дані.

"Центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках чинного законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок", — заявив Федієнко, додавши, що військові, які вже третій рік на війні, теж хочуть сходити на концерт та до ресторанів і їм потрібна заміна.

А голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха нещодавно заявляв, що близько 800 тисяч українських чоловіків, що підлягають мобілізації, уникають призову, змінивши фактичну адресу проживання та влаштувавшись на роботу із "чорною" зарплатою.

Під час тяжких боїв за Вугледар перевага ворога в живій силі подекуди була дев'ятикратною, говорив в нещодавньому інтерв'ю "РБК-Україна" командир 72-ї ОМБр Олександр Охріменко. За його словами, ворог також переважав у техніці — зокрема в БМП та артилерії.

Командир роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Сушко відверто розповів про відчуття бійців на передовій.

"Як на початку вторгнення нас зібрали — так бригада весь час на бойових. Якоїсь ротації, в нас взагалі в ДШВ слова "ротація" не існує, ми не знаємо такого. І це накладає певний тягар на весь підрозділ, тому що люди мають властивість втомитися. Просто вигоріти", — розповів Сушко, закликавши українців мобілізуватися, аби виграти війну.

Нагадаємо, що рейди ТЦК 11 жовтня відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці та інших містах. У столиці працівники ТЦК з'явилися біля Палацу спорту після завершення концерту гурту "Океан Ельзи".

12 жовтня працівники ТЦК завітали на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка у Черкасах, під Києвом навідалися у заміський комплекс "Sobi Club", у Львові увірвались на весілля у готелі "Соната". У Броварах 13 жовтня рейдова група перевіряла документи у військовозобов'язаних чоловіків після концерту гурту "100лиця".