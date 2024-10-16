Эти действия могут быть использованы против вас: что нельзя делать при остановке ТЦК

Действия сотрудников ТЦК можно обжаловать в суде

В Украине продолжается мобилизация и ТЦК вместе с полицией продолжают выдавать повестки военнообязанным. Адвокат рассказал, как нельзя действовать, если мужчину остановили представители военкомата.

По словам Дмитрия Франчука, передает РБК-Украина, с ТЦК нельзя избегать общения, ведь это может нести юридические последствия. Кроме того, не подписывать никакие документы без предварительной проверки личных данных.

Юрист также отмечает, что лицам не стоит подвергаться провокациям, ведь такие действия могут иметь негативные последствия только для мужчины. В то же время агрессивное поведение или принудительные действия, давление или угрозы со стороны ТЦК могут быть обжалованы в суде или в правоохранительных органах.

"Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан без соответствующих оснований и полномочий. Если вас принудительно удерживают, это может быть нарушением прав", — говорит он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых областях Украины прошли рейды работников ТЦК и Национальной полиции. Под облавы попали Киев, Харьков, Днепр, Хмельницкий, Винница и другие регионы.

В то же время "Телеграф" спросил у юристов, законны ли такие облавы на мужчин.