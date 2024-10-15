Генсек НАТО відвідав місію Альянсу з допомоги Україні та передав послання Путіну

Він наголосив, що Альянс не дасть Росії себе залякати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та іншими високопосадовцями під час першого візиту до Верховного штабу Альянсу в бельгійському місті Монс. Рютте та Каволі разом відвідали нове командування НАТО з допомоги Україні (NSATU) у німецькому Вісбадені, де зустрілися з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Як повідомляється на сайті НАТО, Рютте заявив, що нове командування матиме реальне значення для України на полі бою та "для нашої власної безпеки". NSATU координуватиме надання військової підготовки та обладнання Україні союзниками та партнерами по НАТО, включаючи артилерію, боєприпаси та засоби ППО, а також допоможе у підготовці українських сил.

Як пише Reuters, Рютте під час свого першого візиту до Місії Альянсу в Україні у Вісбадені заявив, що НАТО не буде залякане російськими погрозами. Альянс продовжить надавати рішучу підтримку Києву.

"Послання (президенту Росії Володимиру Путіну) полягає в тому, що ми продовжимо, що ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що він не досягне свого, що Україна переможе", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив, що попри опір деяких держав, Україна вступить до НАТО, оскільки зараз це підтримує більшість партнерів. Він зазначив, що обіцянки щодо прийняття України до Альянсу до 2022 року були просто словами, реальна робота розпочалася після повномасштабного вторгнення Росії.