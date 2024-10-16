З пишною шевелюрою та гострими рисами обличчя: як виглядав новоспечений комбат Олег Ляшко в молодості

Не всі знають, як головний радикал країни виглядав у молоді роки

Олег Ляшко – одіозна особистість в історії української політики. Він запам’ятався виборцям своїми передвиборними способами агітації, популізмом, одіозною поведінкою та висловлюваннями. Нещодавно стало відомо, що головного радикала країни, який у жовтні 2022 року вступив до лав ЗСУ, було призначено командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

"Телеграф" вирішив згадати, як Олег Ляшко виглядав у молодості, ще до того, як став відомим політиком та військовим.

Олег Ляшко в молодості – що про нього відомо

Олег Ляшко народився у Чернігові 4 грудня 1972 року, зараз йому 51 рік. Після розлучення батьків він навчався у Прилуках у школі-інтернаті. Після школи майбутній радикал вивчився на тракториста, а першу вищу освіту здобув на юрфаку Харківського педагогічного університету. А вже 2013 року закінчив другу вищу освіту в університеті Шевченка у Києві за спеціальністю "міжнародний бізнес".

Свою кар’єру Олег Ляшко розпочинав наприкінці 90-х із журналістики. Він був кореспондентом різних газет того часу. 2001 року його навіть судили за серію публікацій, які суд визнав наклепом, проте незабаром Ляшка виправдали в Європейському суді з прав людини.

Свою політичну кар’єру Олег Ляшко розпочинав уже у 2000-х, він був народним депутатом п’яти скликань парламенту та створив свою Радикальну партію Олега Ляшка. Проте все починалося з партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" — саме за її списками Ляшко потрапляв до Ради свої перші дві каденції — у 2006-2007 та 2007-2012 роках.

У політичній біографії Олега Ляшка є багато курйозів та скандалів. Найгучніший із них — відео поліцейського допиту 1993 року, яке спливло в мережі лише 2010 року. На ньому молодий Ляшко зізнався, що вступав у гомосексуальні відносини з високопосадовцем на ім’я Борис в обмін на допомогу у вирішенні особистих питань.

А ще він був тим, хто позиціонував себе, як "людина з народу", якій знайоме сільське життя. Він представляв себе захисником селян та української землі — цілувався з коровами, їв чорнозем у Раді, їздив на велосипеді. При цьому журналісти не раз ловили Ляшка у дорогих костюмах та з брендовими люксовими аксесуарами.

Нині ж Олег Ляшко не у Верховній Раді, а на фронті. Він приєднався до Збройних Сил України у жовтні 2022 року. Днями стало відомо, що він отримав посаду командира батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

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