С пышной шевелюрой и острыми чертами лица: как выглядел новоиспеченный комбат Олег Ляшко в молодости

Не все знают, как главный радикал страны выглядел в молодые годы

Олег Ляшко — одиозная личность в истории украинской политики. Он запомнился избирателям своими предвыборными способами агитации, популизмом, одиозным поведением и высказываниями. Недавно стало известно, что главный радикал страны, который в октябре 2022 года вступил в ряды ВСУ, был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

"Телеграф" решил вспомнить, как Олег Ляшко выглядел в молодости, еще до того, как стал известным политиком и военным.

Олег Ляшко в молодости — что о нем известно

Олег Ляшко родился в Чернигове 4 декабря 1972 года, сейчас ему 51 год. После развода родителей он учился в Прилуках в школе-интернате. После школы будущий радикал выучился на тракториста, а первое высшее образование получил на юрфаке Харьковского педагогического университета. А уже в 2013 году закончил второе высшее образование в университете Шевченко в Киеве по специальности "международный бизнес".

Свою карьеру Олег Ляшко начинал в конце 90-х с журналистики. Он был корреспондентом разных газет того времени. В 2001 году его даже судили за серию публикаций, которые суд признал клеветой, однако вскоре Ляшко был оправдан в Европейском суде по правам человека.

Свою политическую карьеру Олег Ляшко начинал уже в 2000-х, он был народным депутатом пяти созывов парламента и создал свою Радикальную партию Олега Ляшко. Однако все начиналось с партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" — именно по ее спискам Ляшко попадал Раду свои первые две каденции — в 2006-2007 и 2007-2012 годах.

В политической биографии Олега Ляшко есть много курьезов и скандалов. Самый громкий из них — видео полицейского допроса 1993 года, которое всплыло в сети только в 2010 году. На нем молодой Ляшко признался, что вступал в гомосексуальные отношения с высокопоставленным чиновником по имени Борис в обмен на помощь в решении личных вопросов.

А еще он был тем, кто позиционировал себя, как "человек из народа", которому знакома сельская жизнь. Он представлял себя защитником селян и украинской земли — целовался с коровами, ел чернозем в Раде, ездил на велосипеде. При этом журналисты не раз ловили Ляшко в дорогих костюмах и с брендовыми люксовыми аксессуарами.

Сейчас же Олег Ляшко не в Верховной Раде, а на фронте. Он присоединился к Вооруженным силам Украины в октябре 2022 года. А на днях стало известно, что он получил должность командира батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

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