Чому Україна не може отримати повну ескадрилью F-16 до кінця року, - WSJ

Ескадрилья - це 20 літаків та 40 пілотів

До кінця 2024 року Україна з високою ймовірністю не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16. Потрібну кількість літаків наша держава не зможе отримати, скоріш за все, до весни або літа 2025 року через брак пілотів.

Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що наразі США перекладають підготовку українських пілотів на молодих американських курсантів, а не на досвідчених льотчиків, як це було раніше.

Саме це переорієнтування може відтермінувати отримання повної ескадрильї. У США наголосили, що вищевказані зміни пов'язані з нестачею досвідчених українських пілотів зі знанням англійської мови. На думку американських чиновників, молодші кадети у цьому питанні будуть більш відкритими.

Українські пілоти навчаються у трьох різних місцях, зокрема: на базі Морріс в американському штаті Аризоні, на військовій авіабазі Данії в Скрідструпі, яку нещодавно закрили.

Як пише WSJ, курси у США пройшли з десяток українських пілотів, і 11 з них зараз літають в Україні. Проте були і ті військові, які не змогли завершити навчання за програмою у Данії, каже західний чиновник.

Спираючись на це, джерело видання наголошує, що, ймовірніше, Україна не матиме повної ескадрильї F-16 (20 літаків і 40 пілотів, які ними керуватимуть) щонайбільше до весни чи літа наступного року.

Це також підтверджують слова знайомої з програмою навчання особи, адже наразі вісім українських курсантів, які минулого року вивчали базові навички польоту на реактивному навчально-тренажерному літаку Alpha Jets у Франції, минулого місяця почали навчання на F-16 у Румунії. А інші вісім досвідчених пілотів зараз завершують навчання на F-16 в Аризоні та прибудуть в Україну на початку наступного року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що винищувач F-16 міг збити свій перший ворожий літак.