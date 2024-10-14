F-16 бракує далекобійних ракет: чи змінять ситуацію на полі бою обіцяні Україні Taurus

Українські літаки Су-24 потенційно можуть бути носіями Taurus

Передача Україні далекобійних ракет Taurus, яку пообіцяв за своєї перемоги кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц, викликає багато питань, проте вони потрібні нашій державі, аби ефективніше воювати. Водночас навіть наявність винищувачів F-16 без достатньої кількості зброї не дає бажаного результату.

Про це "Телеграфу" розповів засновник Благодійного Фонду "Закриємо небо України" генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, у застосуванні ракет Taurus основною проблемою є не наявність носіїв Gripen, що теж важливо, а дозвіл Заходу на удари вглиб РФ.

Романенко наголошує, що Україна наразі має великі потреби в озброєні, а особливо в боєприпасах, це ж стосується і ракет безпосередньо.

"Щоб зупинити хоча б просування росіян потрібна зброя, особливо така потужна, як є Storm Shadow, Taurus тощо", — каже генерал.

Україна вже має Storm Shadow з дальністю польоту до 500 км і ракети "Нептун" з дальністю у 400 км, але без дозволу ударів по території РФ у війні вони не настільки ефективні.

За словами Романенка, запаси цих ракет обмежені і Захід має це розуміти. Щодо ракет Taurus, то відсутність правильних носів може коштувати Україні дорого.

"Taurus можна запускати з Gripen і тут є складність, бо Україна ще немає цих літаків. Проте є Mirage-2000, який може запускати ці ракети, але перші кращі. Тому американці не дають дозволу шведам. І щобільше, щоб хоча б покращувати F-16, які зайшли, вони авіаційної зброї не дають", — пояснює генерал.

Водночас, експерт каже, що українські літаки Су-24 потенційно можуть бути носіями Taurus, але вони будуть понижувати їх далекобійність. А таке застосування цих ракет не зовсім доцільне.

Він додає, що наразі питання стоїть не у передачі нашій державі далекобійних Taurus, а у дозволі на їх використання вглиб РФ. Бо навіть ті ж літаки F-16 не мають в Україні достатньої кількості далекобійних ракет, аби використовувати свій потенціал на максимум.

Романенко наголошує, що шведські літаки ASC 890 у поєднані з польськими винищувачами можуть дати нашій державі можливість утримувати східну Європу. Тобто, поєднуючи наявні винищувачі, але за наявності потрібної кількості озброєння, Україна може досягти певних успіхів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Україні отримати ракети Taurus і що в них особливого.