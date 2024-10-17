Почему Украина не может получить полную эскадрилью F-16 до конца года, — WSJ

Эскадрилья – это 20 самолетов и 40 пилотов

До конца 2024 года Украина с высокой вероятностью не будет иметь полную эскадрилью истребителей F-16. Нужное количество самолетов наше государство не сможет получить, скорее всего, до весны или лета 2025 из-за нехватки пилотов.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что в настоящее время США переводят подготовку украинских пилотов на молодых американских курсантов, а не на опытных лётчиков, как это было раньше.

Именно эта переориентация может отсрочить получение полной эскадрильи. В США отметили, что вышеуказанные изменения связаны с нехваткой опытных украинских пилотов со знанием английского языка. По мнению американских чиновников, младшие кадеты по этому вопросу будут более открытыми.

Украинские пилоты учатся в трех разных местах, в том числе: на базе Моррис в американском штате Аризоне, на военной авиабазе Дании в Скридструпе, которую недавно закрыли.

Как пишет WSJ, курсы в США прошли около десятка украинских пилотов, и 11 из них сейчас летают в Украине. Однако были и те военные, которые не смогли завершить обучение по программе Дании, говорит западный чиновник.

Опираясь на это, источник издания отмечает, что, вероятнее, Украина не будет иметь полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые ими будут управлять) максимум до весны или лета следующего года.

Это также подтверждают слова знакомого с программой обучения личности, ведь сейчас восемь украинских курсантов, которые в прошлом году изучали базовые навыки полета на реактивном учебно-тренажерном самолете Alpha Jets во Франции, в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии. Остальные же восемь опытных пилотов сейчас завершают обучение на F-16 в Аризоне и прибудут в Украину в начале следующего года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что истребитель F-16 мог сбить свой первый вражеский самолет.