Точно не "офігєть": як це слово правильно перекласти українською

Це слово часто перекладають невірно

В українській мові багато часто використовують сленгові слова. Однак далеко не завжди їх правильно перекладають та виходять русизми. Одне з таких слів — "офігіти".

"Телеграф" розповідає, як дійсно воно має звучати та які версії звучать категорично неправильно. Слово "офігіти" в українській мові буде "офігіті".

Тут же треба додати, що деякі пишуть і вимовляють його як "офігЄть", "офигіть" і т.д., але правильний варіант лише один.

Значення слова "офігіти" — здивуватися чомусь. Іноді на сленгу в такий спосіб висловлюють свої емоції. Наприклад, "я офігів, як побачивши нові ціни".

Замінити такий вислів можна коректнішими словами:

"я дивовижний";

"я поразок";

"я приголомшений".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українській мові щоб подякувати комусь ніколи не варто говорити "велике дякую". Це вважається серйозною помилкою. Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповісти, чим замінити цю фразу. Насправді є безліч варіантів, які звучатимуть набагато краще.