У Міноборони пояснили, чи може "Резерв +" викрадати дані користувачів

На початковому етапі роботи "Резерв+" техпідтримка здійснювалась через Телеграм, але потім від ідеї відмовились

В українському інформаційному просторі з'явилися повідомлення про можливе викрадення даних з додатка "Резерв+". Він містить важливу інформацію про військовозобов'язаних.

Міністерство оборони України відреагувало на ці повідомлення, надавши офіційні роз'яснення щодо ситуації. Відомство запевнило, що безпека даних користувачів "Резерв+" не була порушена.

Чи може "Резерв+" викрадати дані

За словами представників Міноборони, на початковому етапі роботи "Резерв+" технічна підтримка користувачів здійснювалася через різні платформи, включаючи Telegram. Проте після аналізу ризиків від використання цього месенджера для технічної підтримки, відомство відмовилося від такого каналу комунікації.

Міністерство повідомило, що чат-бот було видалено з додатка, а також видалено альфа-ім'я боту. Однак це створило можливість для проросійських шахрайських груп скористатися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота.

Як тільки було виявлено розсилку сторонніх файлів через цей фейковий бот, Міноборони звернулося до адміністрації Telegram із запитом про його видалення. Бот був знищений, і за вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе.

Міністерство наголошує, що ця ситуація жодним чином не вплинула на безпеку самого додатку "Резерв+". Усі дані користувачів передаються до реєстру "Оберіг" виключно у зашифрованому вигляді. Сам "Резерв+" не зберігає жодних даних про користувачів.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у "Резерві+" стався збій. У Міноборони поспішили пояснити ситуацію.