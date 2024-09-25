В усіх українців незабаром закінчиться відстрочка від мобілізації: у ТЦК зробили заяву

Подати заяву повторно можна через "Резерв+" або ж у паперовій формі

Термін дії всіх відстрочок від мобілізації, які отримували українці, закінчується 9 листопада 2024 року. Це стосується навіть тих, які були видані нещодавно або будуть видані наприкінці вересня та у жовтні. Кожному необхідно повторно подавати заяву на її продовження.

Про це "Телеграфу" сказав представник Полтавського ТЦК Роман Істомін. За його словами, максимально відстрочка надається на 90 днів (відстрочку на 6 місяців, як заявив співрозмовник, уже не дають).

"Відстрочка від призову на військову службу при мобілізації надається на термін дії відповідних законних підстав, але не більше ніж на строк проведення мобілізації", - сказав він, посилаючись на постанову Кабміну №560.

Тобто, якщо дія закону триває на три місяці, то й відстрочка, відповідно, теж. Водночас Істомін підкреслив, що якщо людині, наприклад, дали відстрочку 25 вересня, вона все одно діятиме до 9 листопада, а потім її слід продовжити.

Водночас адвокат Дар’я Тарасенко повідомляла, що у більшості випадків відстрочка оформляється до дати, коли планується закінчення воєнного стану. Наразі воєнний стан продовжено до 9 листопада. Тому відстрочка також залишається чинною до цієї дати.

Подати заяву можна через "Резерв+" або ж у паперовій формі. Після цього людину мають викликати на військово-лікарську комісію або надання додаткових документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з яких причин можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні.