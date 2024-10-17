Чи можуть вручити повістку тим, у кого є документи у "Резерв+"

Якщо все гаразд з документами, необов'язково направлять до військкомату

Зміни в законодавстві про мобілізацію, зобов'язали громадян оновити свої військово-облікові дані. Військовозобов'язаним, які вчасно виконали цю вимогу, не виписують повістки.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, якщо у застосунку "Резерв+" військовозобов'язаний має актуальний військово-обліковий документ і немає вказівок щодо необхідності відвідування територіального центру комплектування, повістка не видається.

Також важливо, якщо особа вже пройшла військово-лікарську комісію, щоб ця інформація була відображена в системі.

"Якщо в "Резерв+" у громадянина сформовано військово-обліковий документ, немає повідомлення що потрібно відвідати ТЦК та СП і є інформація про проходження ВЛК — тобто він вчасно і повністю уточнив свої дані — повістка йому не виписується. Принаймні в Полтавській області це так", — пояснив речник ТЦК.

Нагадуємо, що під час дії воєнного стану в Україні, громадяни повинні постійно мати при собі документи. Зокрема паспорт та, для чоловіків, військово-обліковий документ.

Жінкам достатньо мати лише паспорт у паперовому вигляді або ID-картку, а також можна в мобільному додатку "Дія".

Чоловікам потрібно носити при собі не тільки паспорт, а й військовий квиток або приписне посвідчення. Військово-обліковий документ можна отримати в територіальних центрах комплектування, ЦНАПах або через мобільний додаток "Резерв+".

Юристи підкреслюють, що наявність цих документів є обов'язковою, адже правоохоронці можуть перевіряти документи в будь-який момент. Відсутність паспорта або військово-облікового документа може призвести до затримання.

Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військовий квиток у застосунку "Резерв+". Військово-обліковий документ можна роздрукувати з QR-кодом.