Телеграм-бот "Резерв+" міг викрасти особисті дані через злам

Українці стурбовані тим, що відбувається

Телеграм-канал "Резерв+" вийшов з-під контролю і, можливо, його "хакнули". Від його імені поширюється шкідливе програмне забезпечення, яке може продукувати проросійська хакерська група.

Про це в ефірі "Київ 24" розповів експерт із питань кібербезпеки Костянтин Корсун. На його думку, хакери розповсюджували шкідливе програмне забезпечення для крадіжки особистих даних українців.

Так 17 жовтня у додатку для військовозобов’язаних "Резерв+" стався збій. Чимало українців отримали відстрочку "до завершення мобілізації".

Відповідні відомості з’явилися у мобільному додатку від Міністерства оборони, проте у відомстві поспішили надати роз’яснення.

У додатку для військовозобов’язаних, призовників та резервістів стався збій. Так, в електронному кабінеті у багатьох чоловіків вказано термін відстрочення "до завершення мобілізації".

На думку Корсуна, це може бути пов'язано з хакерами з РФ, які в такий спосіб хочуть нашкодити Україні.

Нагадаємо, цього року Міноборони запустило електронний кабінет для призовників, військовозобов’язаних та резервістів у вигляді мобільного додатка "Резерв+".

Завдяки йому можна оновити свої облікові дані без відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК). А також створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код. Цей документ слід подавати на вимогу співробітників ТЦК під час зустрічі.

А в жовтні в "Резерв+" з’явилися нові функції :

Бронювання відображається як окремий вид відстрочення (відповідно до чинних законів).

Додано функцію оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів під час сканування QR-кодів.

Додано можливість перевірити справжність повістки через QR-код.

Раніше ми розповіли, що, незважаючи на загальну мобілізацію в Україні, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Зокрема, її можна оформити за певними сімейними обставинами.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіківне отримає повістку поштою. Насамперед повідомлення від ТЦК можуть надіслати українцям, які оновили дані.