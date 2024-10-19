В Минобороны объяснили, может ли "Резерв+" похищать данные пользователей

На начальном этапе работы "Резерв+" техподдержка осуществлялась через телеграммы, но потом от идеи отказались

В украинском информационном пространстве появились сообщения о возможном похищении данных из приложения "Резерв+". Он содержит важную информацию о военнообязанных.

Министерство обороны Украины отреагировало на эти сообщения, предоставив официальные разъяснения по поводу ситуации. Ведомство заверило, что безопасность данных пользователей "Резерв+" не была нарушена.

Может ли "Резерв+" похищать данные

По словам представителей Минобороны, на начальном этапе работы "Резерв+" техническая поддержка пользователей осуществлялась через разные платформы, включая Telegram. Однако после анализа рисков использования этого мессенджера для технической поддержки, ведомство отказалось от такого канала коммуникации.

Министерство сообщило, что чат-бот был удален из приложения, а также удалено альфа-имя бота. Однако это создало возможность для пророссийских мошеннических групп воспользоваться прежним альфа-именем для создания нового фейкового бота.

Как только была обнаружена рассылка посторонних файлов через этот фейковый бот, Минобороны обратилось в администрацию Telegram с запросом об его удалении. Бот был уничтожен, и по указанной ссылке создание аккаунта больше невозможно.

Министерство отмечает, что эта ситуация никак не повлияла на безопасность самого приложения "Резерв+". Все данные пользователей передаются в реестр "Оберег" исключительно в зашифрованном виде. Сам "Резерв+" не хранит никаких данных о пользователях.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в "Резерве+" произошел сбой. В Минобороны поспешили объяснить ситуацию.