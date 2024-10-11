Кому чекати на можливість оформлення відстрочки через "Резерв+", — адвокатка

Конкретних строків впровадження відстрочки у застосунку не оголошено

Міноборони України вже кілька місяців говорить про роботу над можливістю оформлювати відстрочку дистанційно — через застосунок "Резерв+". Проте, адвокатка Дар’я Тарасенко застерегла українців від надмірних очікувань щодо цієї ініціативи.

Відповідний допис юристка зробила у своєму Telegram-каналі. Як зазначила адвокатка, на сьогодні ідея відстрочки у застосунку ще не реалізована, і конкретних строків її впровадження не оголошено. Проте і чекати багато від цієї можливості не слід.

"Якщо таких механізм і буде запроваджений, це стосуватиметься виключно тих підстав для відстрочки, по яких вся необхідна інформація є в державних реєстрах, доступ до яких має ТЦК та СП. Вірогідно, можливість дистанційного оформлення відстрочки матимуть особи з інвалідністю та чоловіки, які утримують 3 своїх рідних дітей віком до 18 років", — переконана адвокатка.

При цьому, як стверджує Тарасенко, навіть з останнім пунктом про багатодітних батьків можуть бути нюанси. Так, вона переконана, що для них можливість оформлення відстрочки через "Резерв+" точно не працюватиме, якщо хтось з дітей народився за кордоном та не має українського свідоцтва про народження.

Також, можливості оформити відстрочку через "Резерв+" згідно з пунктами 9, 13 та 14 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" теж не варто очікувати, впевнена адвокатка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, кого можуть мобілізувати після 50 років. Так, чоловіки віком 50-60 років тепер можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.