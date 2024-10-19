Росія потужно атакувала Україну ракетами та дронами: де чули вибухи (оновлено)

Відомо про одну постраждалу

В ніч на 19 жовтня та зранку росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами. Вночі вибухи пролунали у Києві, а з приблизно 7-ої години ранку кілька вибухів чули у Черкасах.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, всі безпілотники, які росіяни запускали на Київ з різних напрямків, було знешкоджено ППО. Проте через падіння уламків є постраждала, пошкоджено будинок та авто. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години

Зокрема уламками російського дрона пошкоджено фасад будинку у Дніпровському районі Києва. Постраждала молода жінка, яка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. Уламок залетів до її помешкання через вікно. Постраждалу госпіталізували, їй зробили операцію.

UPD. У КМВА опублікували уточнену інформацію по наслідках ворожої атаки по столиці. Додатково виявлено, що у Дарницькому районі уламками пошкоджено фасади кількох будинків, балкони, та вибиті вікна. Також пошкоджено авто та незначних пошкоджень зазнало приміщення одного з ресторанів. Крім того, уламки впали й на відкритій території. Загиблих та постраждалих немає.

У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто. Там обійшлося без потерпілих.

У Черкасах перший вибух пролунав близько 7-ї години ранку, після нього впродовж години сталося ще кілька, повідомила кореспондентка "Телеграфу". О 8:02 повітряні Сили попередили про ракету у напрямку Черкас. Мониторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що по ракеті відпрацювала ППО.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 17 жовтня внаслідок падіння уламків російських дронів на Київщині почалась пожежа. Рятувальники ліквідовували займання у м. Бориспіль та у с. Вороньків.