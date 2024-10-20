Россия впервые ударила по Украине обновленной версией ракеты Х-69: появились её фото

В случае обнаружения элементов этой ракеты нужно вызвать подразделения ГСЧС и ни в коем случае не трогать их руками

Во время атаки 19 октября россияне впервые ударили по Украине обновленной версией ракеты Х-69. В ней есть кассетные элементы и металлические шарики.

Об этом сообщает украинский военный портал Defense Express. Отмечается, что в сети показали фото этой ракеты, которая была сбита силами противовоздушной обороны в ходе атаки 19 октября. Тогда, согласно отчету Воздушных сил, россияне атаковали страну шестью ракетами типа Х-59/X-69, из них были сбиты четыре единицы.

"Telegram-канал "Полковник ГШ" обнародовал ракету с кассетной боевой частью с металлическими шариками, это первый зафиксированный случай использования ракеты Х-69 с такой БЖД — в сообщении отмечается, что в случае обнаружения таких шариков нужно вызвать подразделения ГСЧС и ни в коем случае не трогать их", — говорится в материале.

Данная ракета является разработкой МБК "Радуга". Впервые официально ее представили на форуме "Армия" в августе 2022 года. Для ударов по Украине Х-69 использовали во время массированных атак 7 февраля этого года. В частности, россияне запускали эту ракету для удара по Трипольской ТЭС в апреле текущего года.

Что известно о ракете Х-69

Ракета прежде всего используется для нанесения ударов с истребителей Су-57.

В мае этого года в Главном управлении разведки рассказали, что в России производят по 1-3 единицы этих ракет в месяц. Тогда же было сообщено, что противник накопил запас из 45 таких ракет.

Согласно данным из открытых источников ракета имеет массу до 800 кг, из которых до 310 кг – это боевая часть, дальность составляет от 400 км.

Конструктивно ракета аналогична ракетам Storm Shadow и Taurus KEPD 350: одна пара крыльев и четыре стабилизатора в задней части, которые разворачиваются в полете.

Характеристики обновленной ракеты:

Длина — м 4,2;

Размах крыла — м 2,45;

Диаметр — м 0,4×0,4 (в производном положении);

Стартовая масса — кг 770;

Скорость ракеты — 750-1000 км/ч;

Наибольшая дальность пуска — км 2;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 сентября текущего года россияне впервые атаковали Запорожье КАБами. Они готовились применять эти бомбы по городу еще с февраля текущего года.