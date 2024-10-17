Бідні як церковні миші: які прізвища давали нужденним людям
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Деякі з них збереглись і до сьогодні
Українські прізвища мають різноманітне походження. Деякі з них вказують на заможних предків або їх ремесло, проте є ті родові імена, які давали бідним людям.
"Телеграф" зібрав частину таких прізвищ за інформацією товариства "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки.
Раніше основними характеристиками бідності були — відсутність грошей та майна, житла, одягу, взуття. Тому таким людям давали відповідні прізвища, більшість з них залишилась і до сьогодні.
Які прізвища давали бідним як церковна миша людям
- Босенко, Босій, Босак – ті, хто ходили босими та не мали взуття.
- Бурлаками називали тих, у кого нічого не було — безпритульних, безземельних, безрідних, вічних наймитів.
- Гета, Гетало, Гетенко – так називали людей зі старою та змученою худобою.
- Голик, Голиш, Голяк – це прізвище могли давати зовсім бідній людині.
- Дерновий – тобто дуже бідний, той, що живе у землянці, вкритій дерном.
- Капара — походить від слова "капарити", тобто жити убого, у злиднях.
- Кубрак, Кубраков – так називали людей, яким сильно не поталанило по життю.
- Нетяга — так у давнину називали козацьку голоту.
- Нужденко – від слова нужда, той, що живе у злиднях.
- Нечволод — це прізвище отримували колись заможні, але збіднілі люди, які втратили майно.
Нагадаємо, що українцям, які походили від еліти в давнину також давали відповідні родові імена. До них відносять: Медик, Богомаз, Маляр тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали спритним торгівцям в Україні.