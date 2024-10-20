У вас текут польские корни, если в вашем роду были Галицкие, Вишневские и Потоцкие

Такие родовые имена были только у аристократов

Большинство украинских фамилий давали людям по чертам характера, роду деятельности, а также по внешним факторам. Но среди родовых имен есть и те, которые давали людям, у которых было польское происхождение.

"Телеграф" расскажет, как они звучат и сколько людей в Украине их есть. Историк Валентин Бендюг говорит, что можно легко понять, что фамилия имеет польское происхождение. Они чаще всего встречаются в тех регионах Украины, которые ранее входили в состав Речи Посполитой.

Самыми популярными среди поляков являются фамилии, которые имеют окончание "-ский" или "--цкский". В частности, в этот перечень можно внести Ковалевский (насчитывает 2384 носителя), Галицкий (насчитывает 1972 носителей), Валевский (насчитывает 124 носителей), Потоцкий (насчитывает 966 носителей), Вишневский (насчитывает 3679 носителей) и некоторые другие.

Историк считает, что такие фамилии сначала носили только польские аристократы, чтобы показать предел своих владений. Впоследствии такой способ образования родовых имён распространился и на украинские земли. Поэтому подобные окончания начали добавлять и к разным прозвищам, из которых позже образовались фамилии: Хмельницкий, Вербицкий, Артемовский, Руданский, Ивановский, Заднепрянский, Левицкий и т.д.

А еще на территории тех регионов Украины, которые ранее входили в состав Речи Посполитой, очень популярны родовые имена с окончаниями "-ук", "-юк", "-ак", "-чук". Сначала они были образованы из так называемых крестильных имен (имена, которые давали во время крещения, чтобы у ребенка был ангел-хранитель), но затем стали очень распространенными: Ткачук, Василюк, Гаврилюк, Левчук, Попильнюк, Погребняк, Контратюк и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях украинцев, имеющих шляхетское происхождение.