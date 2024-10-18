Ви маєте шляхетське походження, якщо прізвище звучить так

Дізнавайтесь історію свого роду разом з "Телеграфом"

В Україні багато цікавих та історичних прізвищ, які з покоління в покоління передавались жінкам та чоловікам. Серед них є і родові імена шляхетського походження.

За даними дослідження Інституту генеалогії та геральдики, близько 2% населення України — майже 800 000 осіб — носять прізвища, які мають шляхетське походження. "Телеграф" розповість, як вони звучать, скільки людей їх має.

Серед найпоширеніших шляхетських прізвищ в Україні:

Вишневецький/а — походить від назви міста Вишнівець на Волині. Рід Вишневецьких був однією з гілок князівського роду Гедиміновичів.

походить від назви міста Вишнівець на Волині. Рід Вишневецьких був однією з гілок князівського роду Гедиміновичів. Острозький/а — походить від назви міста Острог на Волині. Рід Острозьких також походить від князів Гедиміновичів. Відомі представники: Костянтин Острозький, великий гетьман литовський, та його син Василь-Костянтин, засновник Острозької академії.

походить від назви міста Острог на Волині. Рід Острозьких також походить від князів Гедиміновичів. Відомі представники: Костянтин Острозький, великий гетьман литовський, та його син Василь-Костянтин, засновник Острозької академії. Потоцький/а — походить від назви села Потік у Польщі. Один з найвпливовіших магнатських родів Речі Посполитої. Відомий представник: Микола Потоцький, польний гетьман коронний.

походить від назви села Потік у Польщі. Один з найвпливовіших магнатських родів Речі Посполитої. Відомий представник: Микола Потоцький, польний гетьман коронний. Сангушко — походить від литовського імені Сангуст (Лінгвен). Князівський рід литовсько-руського походження. Володіли великими маєтностями на Волині та в Литві.

походить від литовського імені Сангуст (Лінгвен). Князівський рід литовсько-руського походження. Володіли великими маєтностями на Волині та в Литві. Чарторийський/а — походить від назви села Чарторийськ на Волині. Також відноситься до Гедиміновичів.

Цікаво, що географія поширення цих прізвищ нерівномірна. Найбільша концентрація спостерігається в західних областях України, особливо на Волині та Галичині, що пов'язано з історичним впливом Польсько-Литовської держави на ці регіони. Експерти підкреслюють, що наявність шляхетського прізвища не обов'язково означає пряме походження від знатних родів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали нужденним людям.