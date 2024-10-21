Чи мобілізують з менінгітом: хвороби, з якими чоловіка можуть визнати непридатним

З деякими захворюваннями нервової системи не беруть до армії

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров’я. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.

Хвороби, з якими не беруть до армії, визначено в наказі Міністерства оборони України №262 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України". До цього списку входять захворювання нервової системи.

Діагнози, з якими не мобілізують:

запальні захворювання ЦНС ( менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес, які швидко прогресують і мають значні порушення функцій );

); прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

До цього ж списку входять хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Нагадуємо, що з деякими хворобами серця не беруть в армію. Непридатні до військової служби можуть бути чоловіки з:

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою III стадії.

Також відстрочку отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт. Крім того, не призивають чоловіків з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів, якщо ці захворювання супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть в армію з зайвою вагою. З деякими порушеннями ендокринної системи, харчування та обміну речовин звільняють від обов'язку проходження військової служби.