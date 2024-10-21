Мобилизуют ли с менингитом: болезни, с которыми мужчину могут признать непригодным

С некоторыми заболеваниями нервной системы не берут в армию

При общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.

Болезни, с которыми не берут в армию, определены в приказе Министерства обороны Украины №262 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". В этот список входят заболевания нервной системы.

Диагнозы, с которыми не мобилизуют:

воспалительные заболевания ЦНС ( менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс, быстро прогрессирующие и имеющие значительные нарушения функций );

); прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

В этот же список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Напоминаем, что с некоторыми заболеваниями сердца не берут в армию. Непригодные к военной службе могут быть мужчины:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертонической болезнью III стадии

Также отсрочку получают те, кто перенес инсульт или инфаркт. Кроме того, не призывают мужчин с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Ранее "Телеграф" писал, берут ли в армию с лишним весом. С некоторыми нарушениями эндокринной системы, питание и обмен веществ освобождают от обязанности прохождения военной службы.