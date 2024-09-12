Чи можуть мобілізувати з каменями в нирках: хвороби, з якими не беруть в армію

Деякі захворювання є підставою зняття з обліку

Зміни до законодавства про мобілізацію передбачають нові критерії у визначення придатності до військової служби. Зокрема, детально прописані захворювання, які можуть стати підставою для визнання призовника непридатним.

Наказом Міністерства оборони України Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України №262 від 27.04.2024 року визначено перелік громадян, які не підлягають призову. До нього входять особи, які мають серйозні захворювання сечостатевої системи.

Військово-лікарська комісія виключає з військового обліку чоловіків, у яких діагностовано патології, що перешкоджають проходженню військової служби, а саме:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Також призвати на військову службу не можуть жінок, у яких:

запальні хвороби органів малого таза зі значними порушеннями функцій — сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви та вульви;

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій — ендометріоз, випадіння статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки тощо.

Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком ВЛК. Лише наявність такого підтвердження дозволить уникнути мобілізації та звільнити від військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують з бронхіальною астмою. Призову не підлягають громадяни, які мають серйозні захворювання органів дихання.