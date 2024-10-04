Гепатит і ВІЛ не перешкода: хвороби, з якими беруть в армію
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Захворювання з незначними порушеннями функцій не є підставою для звільнення від військового обов'язку
Нещодавні зміни у законодавстві України щодо мобілізації внесли корективи у процедуру визначення придатності до військової служби. Зокрема було скасовано статус "обмежено придатний", і громадяни, які мали його, мають пройти ВЛК для визначення придатності до служби.
Також було оновлено список захворювань, з якими чоловік може бути визнаний придатним до військової служби. Перелік викладено в "Розписі хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві".
На службу можуть призвати з такими захворюваннями:
- клінічно вилікуваний туберкульоз;
- вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
- безсимптомний ВІЛ;
- повільно прогресуючі та непрогресуючі захворювання з незначними порушеннями функцій, зокрема анемія, порушення згортання крові та імунодефіцит;
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій, такі як цукровий діабет та порушення функцій ендокринних залоз;
- легкі короткочасні психічні розлади, зокрема деменція та розлади особистості;
- невротичні хвороби, пов'язані зі стресом, за помірних проявів;
- повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, такі як хвороба Паркінсона;
- епізодичні та пароксизмальні розлади, включаючи мігрені та хронічні головні болі (крім епілепсії).
Нагадуємо, що деякі захворювання органів травлення не є підставою для відстрочки від мобілізації. Беруть до армії осіб, в яких:
- відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;
- відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;
- відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;
- відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами;
- множинний ускладнений карієс зубів;
- пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;
- щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій.
Мобілізації підлягають чоловіки з:
- хворобами стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки(езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна); хворобами апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – без порушень функцій;
- виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки – з незначними порушеннями функцій;
- хворобами печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);
- хворобами жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – без порушень або з незначними порушеннями функцій;
- грижею паховою, стегновою, пупковою грижею, грижею черевної стінки, діафрагмальною грижею (інші та неуточнені грижі черевної порожнини) – з помірними та незначними порушеннями функцій.
Також мобілізують військовозобов'язаних з іншими хворобами з помірними порушеннями функцій. Вони можуть виконувати службу у тилових підрозділах (логістичних, медичних, зв'язку, оперативного забезпечення або охорони).
Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з інфекційними хворобами. Деякі громадяни можуть проходити службу у військових частинах забезпечення.