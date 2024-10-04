Гепатит і ВІЛ не перешкода: хвороби, з якими беруть в армію

Захворювання з незначними порушеннями функцій не є підставою для звільнення від військового обов'язку

Нещодавні зміни у законодавстві України щодо мобілізації внесли корективи у процедуру визначення придатності до військової служби. Зокрема було скасовано статус "обмежено придатний", і громадяни, які мали його, мають пройти ВЛК для визначення придатності до служби.

Також було оновлено список захворювань, з якими чоловік може бути визнаний придатним до військової служби. Перелік викладено в "Розписі хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві".

На службу можуть призвати з такими захворюваннями:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

безсимптомний ВІЛ;

повільно прогресуючі та непрогресуючі захворювання з незначними порушеннями функцій, зокрема анемія, порушення згортання крові та імунодефіцит;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій, такі як цукровий діабет та порушення функцій ендокринних залоз;

легкі короткочасні психічні розлади, зокрема деменція та розлади особистості;

невротичні хвороби, пов'язані зі стресом, за помірних проявів;

повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, такі як хвороба Паркінсона;

епізодичні та пароксизмальні розлади, включаючи мігрені та хронічні головні болі ( крім епілепсії ).

Нагадуємо, що деякі захворювання органів травлення не є підставою для відстрочки від мобілізації. Беруть до армії осіб, в яких:

відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;

відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;

відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;

відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами;

множинний ускладнений карієс зубів;

пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;

щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій.

Мобілізації підлягають чоловіки з:

хворобами стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки(езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна); хворобами апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – без порушень функцій;

виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки – з незначними порушеннями функцій;

функцій; хворобами печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хворобами жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – без порушень або з незначними порушеннями функцій;

грижею паховою, стегновою, пупковою грижею, грижею черевної стінки, діафрагмальною грижею (інші та неуточнені грижі черевної порожнини) – з помірними та незначними порушеннями функцій.

Також мобілізують військовозобов'язаних з іншими хворобами з помірними порушеннями функцій. Вони можуть виконувати службу у тилових підрозділах (логістичних, медичних, зв'язку, оперативного забезпечення або охорони).

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з інфекційними хворобами. Деякі громадяни можуть проходити службу у військових частинах забезпечення.