Чи мобілізують з поганим зором: діагнози, з якими не беруть до армії

Не всі хвороби ока можуть бути підставою для відстрочки

Попри загальну мобілізацію в Україні, законодавством визначено категорії громадян, які не підлягають призову. Серед них є чоловіки із серйозними захворюваннями очей.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік захворювань, з якими не мобілізують. Чоловіки з проблемами зору також можуть служити в частинах забезпечення, навчальних закладах, медичних підрозділах тощо.

Непридатними до служби з виключенням із військового обліку визнаються особи, які мають:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби всіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

Захворювання очей, з якими беруть на службу в обмежених підрозділах — до навчальних закладів, медичних установ, або частин забезпечення:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на одному оці або помірно виражені на обох очах;

різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або на обох очах;

різко виражені захворювання з прогресувальним, значно вираженим зниженням зорових функцій і частими загостреннями на одному оці або помірно виражені на обох очах;

будь-яка етіологія на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування;

всі форми глаукоми Н40-Н42 у розвиненій стадії на одному оці або в початковій стадії одного або обох очей;

зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружніх рухів, усі форми косоокості Н49-Н51 за відсутності диплопії;

співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр;

гострота зору обох очей з корекцією до 0,5;

гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 за гостроти зору другого ока з корекцією до 0,2.

Повністю придатними вважаються особи, в яких:

незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;

офтальмогіпертензія на одному або обох очах;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр;

дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.

Додамо, тимчасово непридатними для мобілізації вважаються люди, які перебувають у стані після перенесених гострих захворювань органу зору та його придаткового апарату або хірургічного лікування.

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