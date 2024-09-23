Чи беруть в армію з зайвою вагою: хвороби, з якими не мобілізують

Мобілізації не підлягають з порушеннями функцій організму

Зміни в законодавстві України щодо мобілізації внесли корективи у визначення придатності до військової служби. Крім цього, було прописано перелік захворювань, які можуть стати підставою для звільнення від мобілізації.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи, які мають певні захворювання, не підлягають призову. До цієї категорії входять громадяни з порушеннями ендокринної системи, харчування та обміну речовин.

Серед хвороб, які можуть стати підставою для визнання особи непридатною до військової служби:

хвороби щитоподібної залози;

всі типи цукрового діабету ;

; порушення інших ендокринних залоз.

Також до переліку входять люди з порушенням обміну речовин, зокрема ті, хто має будь-який вид ожиріння зі значними порушеннями функцій організму. Ці захворювання звільняють від обов'язку проходження військової служби.

Нагадуємо, що з деякими хворобами серця не беруть в армію. Непридатні до військової служби можуть бути чоловіки з:

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою III стадії.

Також відстрочку отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт. Крім того, не призивають чоловіків з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів, якщо ці захворювання супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з астмою. Зокрема, не підлягають призову чоловіки з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання.