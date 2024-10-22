Перехід на зимовий час впливає на збільшення кількості ДТП: названо причину

Темнішатиме на годину рагіше

В останню неділю жовтня 2024 року (27 числа) українці востаннє переведуть стрілки годинника на годину назад і назавжди залишаться жити за "зимовим часом". Переведення годинників назад підвищує кількість ДТП.

Про це розповів лікар київського міського центру профілактики хвороб Отто Стойка в ефірі "Київ24". Він пояснив це тим, що люди повертаються з роботи пізніше, в умовах темряви, й саме тому зростає кількість аварійних ситуацій на дорогах.

"В вечірній час довше темно і більша кількість дорожньо-транспортних аварій, це наукові дані. За рахунок того, що люди повертаються ввечері, більш темно, і вони різко не адаптуються, до зимового часу ми адаптуємося поступово. Чим темніше, тим більше аварій, це очевидно", — зазначив він.

Нагадаємо, сомнолог, клінічний психолог, президент Українського інституту сну дитини Дар’я Пилипенко пояснила, що для людини природній саме зимовий час. Таким чином те, що Україна перейде на зимовий час і більше не переводитиме годинники не впливатиме негативно на організм.

Як повідомляв "Телеграф", не всі українці задоволені таким рішенням. Багато хто критикує, що тепер влітку буде дуже ранній світанок (о 1:30), а з іншого боку — взимку у східних областях починатиме темніти ще вдень. Ранній світанок та захід сонця найбільше відчуватимуть жителі Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.