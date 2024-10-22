Переход на зимнее время влияет на увеличение количества ДТП: названа причина

Темнеет на час раньше

В последнее воскресенье октября 2024 года (27 числа) украинцы в последний раз переведут стрелки часов в час назад и навсегда останутся жить по "зимнему времени". Перевод часов назад повышает количество ДТП.

Об этом рассказал врач киевского городского центра профилактики болезней Отто Стойко в эфире "Киев24". Он объяснил это тем, что люди возвращаются с работы позже, в темноте, и именно поэтому растет количество аварийных ситуаций на дорогах.

"В вечернее время дольше темно и большее количество дорожно-транспортных аварий, это научные данные. За счет того, что люди возвращаются вечером, темнее, и они резко не адаптируются, к зимнему времени мы адаптируемся постепенно. Чем темнее, тем больше аварий, это очевидно", — отметил он.

Напомним, сомнолог, клинический психолог, президент Украинского института сна ребенка Дарья Пилипенко объяснила, что для человека естественно именно зимнее время. Таким образом, то, что Украина перейдет на зимнее время и больше не будет переводить часы, не будет влиять негативно на организм.

Как сообщал Телеграф, не все украинцы довольны таким решением. Многие критикуют, что теперь летом будет очень ранний рассвет (в 1:30), а с другой стороны — зимой в восточных областях будут темнеть еще днем. Ранний рассвет и закат будут больше ощущать жители Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.