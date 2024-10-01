У жовтні українці востаннє переведуть стрілки годинників: коли це треба зробити

Україна залишиться у зимовому часі назавжди

На календарі 1 жовтня та вже цього місяця Україна переходить на зимовий час. Це буде востаннє, коли українці переведуть стрілки годинника, оскільки Верховна Рада скасувала перехід на зимовий та літній час.

"Телеграф" нагадує, коли відбудеться останній в Україні перехід на зимовий час. Навесні 2025 року переходу на літній час не буде, таким чином Україна житиме за зимовим часом.

Отже, востаннє стрілки годинника на годину назад переводяться 27 жовтня, в останню неділю другого місяця осені. Офіційно час переводять о 4:00 ранку за київським часом.

Варто зазначити, що не всі українці задоволені таким рішенням Ради. Багато хто критикує, що тепер влітку буде дуже ранній світанок (о 1:30), а з іншого боку — взимку у східних областях починатиме темніти ще вдень.

Найбільше від відмови переходу на літній час постраждає лівобережжя України. Ранній світанок та захід сонця найбільше відчуватимуть жителі Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Раніше "Телеграф" розбирався, як відмова від зимового та літнього часу вплине на життя та роботу українців. Зокрема, зростуть витрати електроенергії, що є проблематичним, враховуючи дефіцит в енергосистемі.