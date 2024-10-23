Путін це не продумав: кореєзнавець розповів, як Ким Чен Ин використає Кремль

Росія і КНДР домовились захищати один одного

Путін недооцінює справжні наміри північнокорейського лідера. Кім Чен Ин може використати військовий союз із Росією для загострення конфлікту з Південною Кореєю.

КНДР вже отримала від РФ розблокування 9 мільйонів доларів заморожених активів та нові важелі впливу в регіоні. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" "Це КНДР використовує Путіна – кореєзнавець пояснив що робитимуть на фронті "рембо" Кім Чен Ина" розповів віцепрезидент ГО "Товариство "Україна-КНДР" Микола Поліщук.

"Нормальна людина не стала б давати Північній Кореї ядерні технології. Ця країна сьогодні друг, а завтра вже і не друг. Товариш Кім Чен Ин, в принципі, як і Путін – два чоботи пара. Це не та людина, яка буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань", — наголосив кореєзнавець.

За словами Поліщука, підписання стратегічного договору з РФ дало Кім Чен Ину більше простору для маневру та зменшило залежність від Китаю.

"Росія і Північна Корея взяли спільні зобов'язання захищати одне одного. В Росії це розглядається як нагода для того, щоб Північна Корея отримала підстави допомагати солдатами Росії у війні з Україною. Але цілком можливо, що в Північній Кореї хочуть навпаки використати Росію для вирішення своїх питань з Південною Кореєю", — пояснив експерт.

"Росіяни, від Путіна до самого останнього жебрака, вважають північних корейців якимись тупаками. Таке ставлення до Північної Кореї системне для всіх росіян. Так само, до речі, ставилися і до китайців, поки китайці самі не "підкорили" всю Росію", — додав Поліщук.

Раніше "Телеграф" також писав, що таке супербойовики Кім Чен Ина і чи можуть вони потрапити в Україну. Війська КНДР уже брали участь у великій кількості різних конфліктів.