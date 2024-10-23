Путин это не продумал: кореевед рассказал, как Кем Чен Ын использует Кремль

Россия и КНДР договорились защищать друг друга

Путин недооценивает подлинные намерения северокорейского лидера. Ким Чен Ын может использовать военный союз с Россией для обострения конфликта с Южной Кореей.

КНДР уже получила от РФ разблокировку 9 миллионов долларов замороженных активов и новые рычаги влияния в регионе. Об этом в интервью "Телеграфу" " Это КНДР использует Путина — кореевед объяснил что будут делать на фронте "рембо" Ким Чен Ина " рассказал вице-президент ОО "Общество "Украина-КНДР " Николай Полищук.

"Нормальный человек не стал бы давать Северной Корее ядерные технологии. Эта страна сегодня друг, а завтра уже и не друг. Товарищ Ким Чен Ын, в принципе, как и Путин – два сапога пара. Это не тот человек, который будет придерживаться взятых на себя обязательств", — подчеркнул кореевед.

По словам Полищука, подписание стратегического договора с РФ дало Ким Чен Ину больше пространства для маневра и уменьшило зависимость от Китая.

"Россия и Северная Корея взяли общие обязательства защищать друг друга. В России это рассматривается как возможность для того, чтобы Северная Корея получила основания помогать солдатами России в войне с Украиной. Но вполне возможно, что в Северной Корее хотят наоборот использовать Россию для решения своих вопросов с Южной Кореей", — пояснил эксперт.

"Россияне, от Путина до самого последнего нищего, считают северных корейцев какими-то тупаками. Такое отношение к Северной Корее системно для всех россиян. Также, кстати, относились и к китайцам, пока китайцы сами не "покорили" всю Россию", — добавил. Полищук.

Ранее "Телеграф" также писал, что такое супербоевики Ким Чен Ина и могут ли они попасть в Украину. Войска КНДР уже участвовали в большом количестве разных конфликтов.