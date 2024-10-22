Зеленський розповів, чому Північна Корея підтримує РФ та як реагує Захід на війська КНДР в Україні

Від Південної Кореї були дуже прямі наголоси, що КНДР допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими.

Після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві 21 жовтня президент України Володимир Зеленський відповів на багато питань, що цікавлять багатьох. Наприклад, щодо того, чому Північна Корея погодилася відправити війська, чи готовий Захід більше допомагати після залучення Росією військових КНДР і що робити з позицією Китаю, без згоди якого цього не було б. Глава держави вважає, що всі сприймають такі дії обережно та стримано, проте для України це несе великі ризики.

Про це президент сказав на зустрічі із журналістами після переговорів з американським міністром. За його словами, Росія діє вкрай обережно, щоб не злити Китай у випадку із залученням КНДР.

"Щодо КНДР. РФ так обережно з цієї тематики гасають, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Щобільше, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б’ємо на сполох, тому що знаємо, що для нас це ризики", — сказав Зеленський.

Від Південної Кореї, на його думку, були дуже прямі наголоси, що КНДР допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими.

"Мені здається, від них я бачив відкритий цей сигнал (Про зміну політики та допомоги Південної Кореї", — ред.)", — підкреслив глава держави.

При цьому він додав, що Україна з Південною Кореєю має звичайний діалог. Вони зараз нас підтримують.

"У них є відповідний, скажімо так, статус конституційний. Вони обмежені в деяких речах. Але, проте, точно працюємо і вони точно допомагають", — вважає президент.

Зеленський також висловився щодо того, чому Північна Корея підтримує політику РФ.

"Я думаю, через гроші. Я думаю, Північна Корея – дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт. Чесно кажучи, ми фіксували офіцерів, технічний персонал, мені здається, на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, вони направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент. Тому що як їм керувати, як їм командувати? Я про мову. Думаю, це серйозні складнощі", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які головні заяви Ллойд Остін зробив під час візиту до Києва.