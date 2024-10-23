"Один проти ста": що таке "супербойовики Кім Чен Ина" і чи можуть вони потрапити в Україну

Війська КНДР брали участь у дуже великій кількості конфліктів на території Африки

КНДР насправді має бойовий досвід, а її окремі спеціальні підрозділи мають високу ефективність. Однак такі серйозні війська Кім навряд чи наважиться відправляти до України.

Про це розповів кореєзнавець, віцепрезидент ГО "Товариство "Україна-КНДР" Микола Поліщук. спеціально для матеріалу "Телеграфа": "Це КНДР використовує Путіна – кореєзнавець пояснив що робитимуть на фронті "рембо" Кім Чен Ина".

Він зазначив, що КНДР має десантні війська, які наприкінці 1960-х захоплювали резиденцію південнокорейського президента. З того часу інформації про їхню бойову здатність не з’являлося, проте, на думку кореєзнавця, вона може бути досить високою.

"Крім того, вони брали участь в дуже великій кількості конфліктів на території Африки і північно-корейські інструктори і зараз там присутні. Тобто якийсь досвід ведення бойових дій вони, очевидно, мають", — каже фахівець.

Поліщук розповідає, що ці десантні війська дуже вшановував особисто Кім Чен Ин, проголошуючи доктрину "боротися один проти ста".

"У нього була персональна бригада, якісь там супербойовики, які, якщо вірити північно-корейським джерелам, виконують те, що нормальна людина, в принципі, виконати не може. Наприклад бігти величезну кількість кілометрів з неймовірним вантажем на спині. І ми ж бачимо, що Кім Чен Ина охороняють люди, які біжать за машиною", — сказав він.

Проте, незважаючи на те, що багато хто підозрює, що КНДР відправить саме ці війська в Україну, кореєзнавець дотримується іншої думки.

"Це дуже елітні частини і їх за кордон просто не будуть відправляти", — вважає Поліщук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів, скільки солдатів із КНДР готується взяти участь у війні проти України.