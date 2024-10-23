Осталось увидеть? В США признали пребывание войск КНДР в России, однако есть одно "но"

Разведданные США указывают на масштабное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией

Министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск на территории России. Хотя, по его словам, конкретная цель их пребывания пока неизвестна.

Слова министра обороны приводит издание Reuters. Разведывательные данные США указывают на масштабное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией.

"Есть доказательства того, что в России есть войска КНДР. Что именно они там делают? Осталось увидеть. Это вещи, которые мы должны разобрать", — сказал Остин журналистам во время своего визита в Рим.

В то же время, как передает Reuters, по информации южнокорейской разведки, КНДР уже могла направить в Россию 3000 военных, что вдвое превышает предварительные оценки. Военные сейчас проходят адаптацию в разных учебных заведениях РФ. К декабрю общее количество северокорейских солдат может составить 10 000 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о подготовке двух подразделений численностью до 12 тысяч северокорейских военных для участия в войне против Украины. Он призвал международных партнеров отреагировать на этот факт.

Москва и Пхеньян отрицают военное сотрудничество, хотя в июне страны подписали договор о взаимной обороне. Кремль назвал сообщение о северокорейских военных "фейковыми новостями".

США начали консультации с союзниками по поводу возможных последствий такого сотрудничества. Американские дипломаты называют ситуацию "опасным и тревожным событием" и работают над координированным ответом международного сообщества, пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему Северная Корея поддерживает РФ и как реагирует Запад на войска КНДР в Украине. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.