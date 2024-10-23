Поїздки до Криму, родичі у помічниках і не тільки: чим запам’ятався генпрокурор Костін

За останні кілька років біографія Костіна поповнилася низкою гучних скандалів

Генеральний прокурор України Андрій Костін, який подав у відставку, прославився низкою скандальних історій. Він був 17-м головою ОГП, а його діяльність на цій посаді здійснювалася з 28 липня 2022 року по 22 жовтня 2024 року.

"Телеграф" розповідає про цікаві факти з життя Костіна, пов’язані зі скандалами. Зокрема питання до нього виникали у зв’язку з можливим призначенням родичів на посади. Члени його сім’ї були помічниками народних депутатів.

Крім того, Костін засвітився у неточностях із деклараціями, поїздками на територію тимчасово окупованого Криму, а також у ряді інших неприємних історій.

Поїздка до окупованого Криму

2022 року нардеп Олексій Гончаренко поставив питання новому генпрокурору Андрію Костіну щодо його перебування в анексованому Криму, пише "Прямий".

"Що ви робили в окупованому Криму у 2015 та 2018-му роках?", — сказав Гончаренко.

На це Костін відповів, що був там "за сімейними обставинами". Однак Гончаренко заявив, що не можна призначати прокурора, який "був на окупованій території та не має чіткої відповіді: що він там робив?".

Пізніше народний депутат оприлюднив фрагмент відео зі співбесіди Андрія Костіна на посаду голови Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Костін там відповідає на запитання – чи він був у окупованому Криму? Він сказав, що був і був за сімейними обставинами. Адже йому треба було відвідати сімейного лікаря.

"Зазвичай, якщо ти живеш в Одесі, то найлегший доступ до сімейного лікаря тільки в Сімферополі. Там просто зручніша маршрутка йде. Всього 9-10 годин в автомобілі й ти вже на місці. В Одесі лікарів немає зовсім. Там і лікарень немає. Ми всі їздимо до Сімферополя для лікування”, – іронізує Гончаренко.

Неточності у деклараціях

У 2019-2020 роках Андрій Костін не задекларував місце проживання, хоча мешкав у бюджетному житлі, повідомляє "Радіо Свобода".

У 2019 році він продав дві квартири в Одесі, але не подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (йдеться про дохід від продажу квартир на суму 1,2 млн грн)

Родичі-помічники

Восени 2021-го журналісти "Схем" розповіли, що дочка Андрія Костіна Анастасія працює помічницею у його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син Задорожного – Іван – помічник у самого Костіна.

Відомо, що станом на жовтень 2021-го, Анастасії Костіної та Івана Задорожного нараховували однакову зарплату – по 26 тисяч гривень на місяць.

Водночас Андрій Задорожний сказав: "Ми ж не дурні? Ми знаємо, хто до кого пішов працювати? Тому його влаштував мій син. Мене влаштувала його дочка. А домовленість... Ну, напевно, ні: не домовлялися".

Також дружина Костіна була помічницею колеги по фракції Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна була на той час помічницею самого Костіна.

Житло за рахунок держави

У 2020 році Андрій Костін став одним із 19 "слуг народу", які орендували житло за бюджетні кошти. При цьому він задекларував мільйонні статки.

Згідно з його декларацією на той час, сума власних активно Костіна становила 4,8 млн грн. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на громадську організацію "Комітет виборців України".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Андрій Костін подав у відставку. У тому числі наші джерела в Офісі президента розповіли, що генпрокурор приймав рішення про відставку самостійно.