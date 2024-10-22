Хто може замінити Генпрокурора Костіна на посаді, ексклюзивні подробиці

"Телеграф" дізнався, хто замінить на посту Костіна

Генерального прокурора України Андрія Костіна, який подав у відставку через скандали з МСЕК та масовою "інвалідністю прокурорів", може замінити його перший заступник Олексій Хоменко. Попередньо відомо, що після звільнення Костіна саме Хоменко виконуватиме обов'язки очільника відомства.

Про це інформують джерела "Телеграфа" в Офісі президента, Хоменко стане в.о. Генпрокурора одразу після офіційного звільнення Костіна з посади. Розповідаємо, що відомо про нього.

Хто такий Олексій Хоменко: коротка довідка

Олексій Хоменко має значний досвід роботи в органах прокуратури. Він народився 1981 року в Полтаві та закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Свою кар'єру розпочав у 2003 році в органах військової прокуратури Центрального регіону України. Протягом дев'яти років обіймав різні посади — від помічника до заступника військового прокурора.

З 2014 по 2020 рік працював заступником військового прокурора Центрального регіону України. Згодом очолював Київську обласну прокуратуру. На посаді першого заступника Генерального прокурора перебуває з січня 2023 року.

За вагомий внесок у розвиток прокуратури Олексій Хоменко нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня та відзнакою "Почесний працівник прокуратури України".

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що кожен п’ятий працівник прокуратури минулого року отримував пенсію. Кількість прокурорів з інвалідністю різко збільшилася після початку війни