Поездки в Крым, родственники в помощники и не только: чем запомнился генпрокурор Костин

За последние несколько лет биография Костина пополнилась рядом громких скандалов

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, который подал в отставку, прославился рядом скандальных историй. Он был 17-м главой ОГП, а его деятельность на этой должности осуществлялась с 28 июля 2022 по 22 октября 2024.

"Телеграф" рассказывает об интересных фактах из жизни Костина, которые связаны со скандалами. В частности, вопросы к нему возникали в связи с возможным назначением родственников на должности. Члены его семьи были помощниками народных депутатов.

Кроме того, Костин засветился в неточностях с декларациями, поездками на территорию временно оккупированного Крыма, а также рядом других неприятных историй.

Поездка в оккупированный Крым

В 2022 году нардеп Алексей Гончаренко задал вопрос новому генпрокурору Андрею Костину относительно его пребывания в аннексированном Крыму, пишет "Прямий".

"Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и в 2018-м годах?", — сказал Гончаренко.

На это Костин ответил, что был там "по семейным обстоятельствам". Однако Гончаренко заявил, что нельзя назначать прокурора, который "был на оккупированной территории и у которого нет четкого ответа: что он там делал?".

Позже народный депутат обнародовал фрагмент видео с собеседования Андрея Костина на должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Костин там отвечает на вопрос – был ли он в оккупированном Крыму? Он сказал, что был и был по семейным обстоятельствам. Ведь ему нужно было навестить семейного врача.

"Обычно, если ты живешь в Одессе, то наиболее легкий доступ к семейному врачу только в Симферополе. Там просто более удобная маршрутка идет. Всего 9-10 часов в автомобиле и ты уже на месте. В Одессе врачей нет совсем. Там и больниц нет. Мы все ездим в Симферополь для лечения", – иронизирует Гончаренко.

Неточности в декларациях

В 2019-2020 годах Андрей Костин не задекларировал места жительства, хотя проживал в бюджетном жилье, сообщает "Радио Свобода".

В 2019 году он продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии (речь идет о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн)

Родственники-помощники

Осенью 2021-го журналисты "Схем" рассказали, что дочь Андрея Костина Анастасия работает помощницей у его коллеги по фракции Андрея Задорожного, а сын Задорожного – Иван – помощник у самого Костина.

Известно, что по состоянию на октябрь 2021-го, Анастасии Костиной и Ивану Задорожному насчитывали одинаковую зарплату – по 26 тысяч гривен в месяц.

В то же время Андрей Задорожный сказал: "Мы ведь не дураки? Мы знаем, кто к кому пошел работать? Потому его устроил мой сын. Меня устроила его дочь. А договоренность… Ну, наверное, нет: не договаривались".

Также жена Костина была помощницей коллеги по фракции Максима Дирдина, а жена Дирдина была в то время помощницей самого Костина.

Жилье за счет государства

В 2020 году Андрей Костин стал одним из 19 "слуг народа", которые арендовали жилье за бюджетные средства. При этом он задекларировал миллионное состояние.

Согласно его декларации на то время, сумма собственных активно Костина составила 4,8 млн. грн. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на общественную организации "Комитет избирателей Украины".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Андрей Костин подал в отставку. В том числе, наши источники в Офисе президента рассказали, что генпрокурор принимал решение об отставке самостоятельно.