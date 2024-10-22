Після рішення ліквідувати МСЕК полетіли перші голови: кого саме звільнили

Звільнення посадовців вимагав Зеленський

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже звільнив керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Це було зроблено на виконання указу президента про ліквідацію МСЕК до кінця цього року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також, за його словами, було звільнено керівництво профільного департаменту міністерства, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Шмигаль підкреслив, що також буде перевірка рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК. За словами прем'єра, особливо це стосується високопосадовців та посадовців.

"Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК", — сказав він.

Варто зазначити, що Шмигаль не назвав прізвищ звільнених посадовців. Проте, згідно з даними Opendatabot, керівником ЦМСЕК є Марунич Володимир Васильович.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему. За його словами, відповідальність мають понести у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК. Заява про кадрові рішення прозвучала від Зеленського на тлі відставки Генерального прокурора України Андрія Костіна.