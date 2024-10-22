Костін це лише початок. Зеленський вимагає кадрових рішень через ситуацію з МСЕК, хто у зоні ризику

Володимир Зеленський заявив, що ситуація вимагає ретельних та невідкладних заходів

За ситуацію, що склалася з МСЕК в Україні, мають бути кадрові рішення та персональна відповідальність. А сама система МСЕК має бути ліквідована.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб. За його словами, відповідальність мають понести у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.

"Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – по вертикалі контролю за МСЕК", — заявив президент.

Ситуація, що склалася, підкреслює глава держави, вимагає ретельних і невідкладних заходів.

"Система МСЕК має бути ліквідована.Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям – в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони – є кому забезпечити відповідні зміни… Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які "організували" собі інвалідності", — сказав Зеленський.

Варто зазначити, що заступник голови ВП Ірина Верещук вже анонсувала наступні кадрові зміни, а також зазначила, що обговорення щодо звільнень триватимуть у наступні кілька днів.

Нагадаємо, що заява про кадрові рішення прозвучала від Зеленського на тлі відставки Генерального прокурора України Андрія Костіна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ накрило ще одну керівницю обласної МСЕК. В неї знайшли понад 450 тисяч доларів, а син – громадянин РФ.