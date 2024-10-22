Не витримав після скандалів? Стало відомо, чому Генпрокурор Костін подав у відставку

Генеральний прокурор України сам вирішив подати у відставку

На тлі викриття численних корупційних схем із незаконним встановленням інвалідності та незаконного збагачення голів МСЕК Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з корупції в лікарських комісіях.

Зараз перевірки та кримінальні провадження тривають на всіх рівнях. У контексті цієї ситуації Генеральний прокурор України вирішив піти у відставку. Про це повідомили на сторінках Офісу генпрокурора у соцмережах.

Причини відставки

Під час перевірок виявили факти зловживань у системі органів прокуратури України. За словами Андрія Костіна, всі неправомірні рішення про надання інвалідності будуть скасовані. Також припинять відповідні пенсійні та інші нарахування.

"Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора"

Президент заявив про необхідності внесення законодавчих та організаційних змін у системі МСЕК. Костін підтримав цю ідею і наголосив на важливості персональної та політичної відповідальності причетних до корупційних схем.

Джерела "Телеграфу" в Офісі президента повідомили, що Костін приймав рішення про відставку самостійно, і назвали це моральною реакцією на нещодавні скандали з інвалідністю у прокурорів. Водночас, додають джерела, чинний міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко "поки що не спроможний на моральну реакцію".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ накрило ще одну керівницю обласної МСЕК. У неї знайшли понад 450 тисяч доларів, а син — громадянин РФ.