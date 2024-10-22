"Українці все ще розраховують на нас": у Франції вимагають дозволити Україні далекобійні удари по РФ

Потрібні засоби для зміни балансу сил, оскільки це те, що потрібне українській армії для перемоги

У Франції один з депутатів Національної асамблеї, Фредерік Петі, планує найближчими днями внести на розгляд колег резолюцію, яка вимагає повністю зняти для України обмеження на удари далекобійною зброєю по військових об’єктах на території Росії. На його думку, дати такий дозвіл – це важлива справа.

Про це Петі написав у Twitter (X). Депутат зазначив, що Франція повинна проявити солідарність з Україною, особливо з огляду на те, що КНДР відправляє війська для допомоги російському режиму.

"Цього тижня я вношу на розгляд міжпартійну пропозицію щодо резолюції, яка закликає французький уряд зняти обмеження на використання далекобійної зброї для ураження військових об'єктів у Росії… У той час, як Північна Корея посилає своїх солдатів воювати пліч-о-пліч з російською армією в Україні, у той час, коли підтримка союзників Кремля посилюється, французька та європейська солідарність з Україною має бути виражена в конкретних справах", – написав він.

Петі закликав депутатів парламенту Франції дослухатися до прохань України. Потрібні засоби для зміни балансу сил, оскільки це те, що потрібне українській армії для перемоги.

"Українці все ще розраховують на нас. Вони не просять нас про дива, вони не просять нас бути сильнішими, ніж ми є. Вони просто просять нас надати їм засоби для зміни балансу сил на місцях, зокрема, дозволити українській армії завдавати глибокі удари по військових цілях на території Росії, використовуючи ракети великої дальності, надані Францією", – резюмував політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США не вірять в ефективність далекобійних ракетних ударів по Росії. Там зазначили, що це не змінить перебіг війни.

Як пише The Economist рішення США не змінювати політику щодо ударів по Росії пов’язано з тим, що Байден побоюється ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім "перезавантаженням" відносин з Москвою. Саме тому керівництво Америки постійно змінює причину відмови у дозволі використовувати далекобійну зброю для ударів територією РФ.